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6 aydır kira alamadığını evine baskın yaptı! Gördükleri şok etti

6 aydır kira alamadığını evine baskın yaptı! Gördükleri şok etti

Sakarya'da kiracısından 6 aydır kira alamayan ev sahibi, evin içine girdiğinde adeta şoka girdi. Evin adeta çöp eve dönüştüğünü ve içerisinin kedilerle dolu olduğunu gören ev sahibi, kiracısından şikayetçi olurken, o anları da kayda aldı. Nihat Arslan, ''Şu eve bak. O kadın gelsin buraya. Sinirden yemin ederim elim, ayağım tutmuyor. Bunlar burada nasıl yaşadı? Bu nasıl bir ev?'' diyerek olanlara tepki gösterdi.

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Sakarya’nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi’nde bulunan evini altı ay önce kiracıya verdiğini belirten ve İstanbul’da yaşayan ev sahibi Nihat Arslan, kiracısının altı aydır kira vermemesi üzerine evine gitti. Eve giren ev sahibi ve eşi, karşılaştığı manzara karşısında şok yaşadı.

"Bu kişilere kimse ev vermesin, dikkatli olsunlar"

“Şu eve bak, evin haline bak. Kedilere bak, eve bak eve. Kapılar bitmiş, bu ne hal Allah’ım. Bu nasıl bir ev? O kadın gelsin buraya. Sinirden yemin ederim elim, ayağım tutmuyor. Sinirden telefonu tutamıyorum

Nihat Arslan, “S.Ö. isimli şahsa evimizi kiraladık. S.Ö. ve eşi U.Ö., eve girerken bir depozito ve bir de kira aldık. O günden itibaren 6 aydır kira vermiyorlar. Evimizden kira alamadığımız gibi bir de evi çöp eve çevirmişler. Ev leş içerisinde, her yer yıkık dökük. Faturalar birikmiş ve evin elektriğini, suyunu da kesmişler. Evde pislik içerisinde yaşıyorlar. Evden çıkmalarını istiyoruz. Hukuki süreci başlattık. Bu kişilere kimse ev vermesin, dikkatli olsunlar” diye konuştu.

Nihat Arslan’ın eşi de evin halini cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, “Şu eve bak, evin haline bak. Kedilere bak, eve bak eve. Kapılar bitmiş, bu ne hal Allah’ım. Bu nasıl bir ev? O kadın gelsin buraya. Sinirden yemin ederim elim, ayağım tutmuyor. Sinirden telefonu tutamıyorum. Bunlar burada nasıl yaşadı? Evin içi kedi dolu” ifadeleri de dikkat çekti.

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