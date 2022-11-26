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Burcu Esmersoy dünyaevine giriyor! Nikah tarihi belli oldu

Burcu Esmersoy dünyaevine giriyor! Nikah tarihi belli oldu

Bir yıldır aşk yaşadığı Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Burcu Esmersoy'un düğün tarihi belli oldu. Otellerdeki doluluk nedeniyle gün bulmakta zorlanan ikili, eylül 2023'te nikah masasına oturacak.

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Burcu Esmersoy, 1 yıldır birlikte olduğu yazılımcı Nazım Akmandil'den yaz başında İtalya'da evlilik teklifi almıştı Teklifin ardından düğün için hazırlıklara başlayan Esmersoy, düğün tarihi için otel engeline takılınca tarih belirleyemediler.Bir süredir hazırlık yapan çiftin düğün tarihi netleşti.

Eylül ayında evlenecekler
Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda düğün için yer bulamadıklarını söyleye Esmersoy, "Otel dolu. Bize '2023'te görüşelim' diye mail attılar. Biz de 'Biri düğününü iptal ederse bize haber verin' dedik. Bekliyoruz. İstediğim bir tarih var onu ayarlamaya çalışıyorum" diye konuşmuştu. Esmersoy ve Akmandil'in merakla beklenen düğün tarihi belli oldu. Eylül 2023'te nikah masasına oturacak olan çift kaporayı da ödedi.

Burcu Esmersoy, iki kez evlilik yaptı ve evlilikleri kısa sürdü. İlk evliliği Massimo Cusimano ile 2005 yılında oldu ve 2008 yılında boşandı. İkinci evliliğini 2018 yılında Berk Suyabatmaz ile yaptı, bir yıl sonra evlilikleri sona erdi.

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