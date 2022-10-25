Türk Lirası'nı tuvalete atınca gözaltına alınmıştı! Mika Raun'un ifadesi ortaya çıktı
Sosyal medya fenomenlerinden Mika Can Raun, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir videoda Türk Lirası'nı klozete atarak sifonu çekmişti. Yaptığı bu hareketin ardından gözaltına alınan ancak sonrasında serbest bırakılan Mika Raun'un ifadesi ortaya çıktı
Cinsiyet değiştirme operasyonu sonrası yaptırdığı estetik ameliyatlarla sosyal medya fenomenlerinden en tanıyanlar arasında yer alan Mika Raun, geçtiğimiz günlerde skandal bir paylaşımda bulunmuştu.
Elindeki Türk Lirası'nı tuvalete atarak sifonu çeken Mika Raun, dün gözaltına alınmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan fenomen Mika Raun'un şfadesi ortaya çıktı.
Mika Can Raun ifadesinde, "Ben Türkiye Cumhuriyetine yönelik herhangi bir saygısızlık veya suç işleme kastıyla hareket etmedim. Atatürk'e veya milli değerlerimize yönelik hakaret etme gibi bir kastım olamaz" cümlelerine yer verdi.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Mika Can Raun, 100 lirayı tuvalete atarken çektiği videoyu hesabından paylaştı. Paylaşılan videonun ardından İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan Mika Can Raun'u gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete getirilen Raun, polisteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.