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Ümit Özdağ Kilis'te donakaldı esnafın Suriyeli sözleriyle neye uğradığını şaşırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ümit Özdağ Kilis'te donakaldı esnafın Suriyeli sözleriyle neye uğradığını şaşırdı

Suriyeli söylemleriyle dikkat çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdag, Kilis ziyaretinde zor anlar yaşadı. Özdağ’ın "Suriyelileri ülkesine göndereceğiz" sözleri üzerine esnaf, "Çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Suriyeliler olmasa çalışacak işçi yok" diyerek tepki gösterdi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Gaziantep ve Kilis ziyaretleri olaylı geçiyor.

Terör örgütü YPG'nin roketli saldırılarına hedef olan Karkamış ziyaretinde tepkiler üzerine ilçeyi terketmek zorunda kalan Özdağ, bu kez Kilis'te zor anlar yaşadı.

Partilileriyle birlikte Küçük Sanayi Sitesi'ne gelen Ümit Özdağ, esnafı ziyaret etti. 

"Çalışan bulamıyoruz"

Suriyelileri ülkesine göndereceklerini anlatan Özdağ’a bir esnaf, “Bizim de elemanlarımız sığınmacı, işçi bulamıyoruz. Çalışan bulamıyoruz. Suriyelilerin gitmesi Kilis’i çok etkiler” dedi. Başka bir esnaf ziyaretinde de Özdağ’ın 'Suriyelileri göndereceğiz' demesi üzerine bir esnaf, “Biz Suriyelilerin gitmesini istemiyoruz ki, evlerimizi kiraya veriyoruz. Suriyeliler gidince ne olacak bu evler, ben çiftçilik yapıyorum. Arazimde çalıştıracak Türk vatandaşı bulamıyorum. Suriyeli çalışıyor. Suriyeliler gitse ben çalıştıracak adam bulamam ki?” diye konuştu.

“Suriyeliler giderse biz çok kötü durama düşeriz"

Özdağ, başka bir esnafı ziyaretinde de yine aynı sözleri söyleyince esnaf, “Suriyeliler giderse biz çok kötü durama düşeriz. İnşaatlarda çalışan bütün personeller Suriyeli, memlekette işsiz yok ki, işçi arıyoruz, işçi yok. 490 kişi çalıştırıyorum. Kaliteli, kalifiyeli işçi bulamıyorum. Sorunumuz çalışacak işçi bulamamaktır” diye konuştu.

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