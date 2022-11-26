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Düzce'de 1 hafta, Karkamış'ta 2 gün eğitime ara verildi

Düzce'de 1 hafta, Karkamış'ta 2 gün eğitime ara verildi

Düzce'de okulların bir hafta tatil edildi. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklama, "Okullar 5 Aralık'ta eğitime başlayacak" dendi. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde de 2 gün daha eğitime ara verildi.

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Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre "Düzce'de tüm okullarımızı 1 hafta tatil ediyoruz. Okullarımız 5 Aralık'ta eğitime başlayacak." ifadelerini kullandı. Teröristlerin 21 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirdiği roketli saldırıda 1 okul, 1 TIR ve evlerin hasar gördüğü Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, Valilik kararı ile okullar 2 gün daha tatil edildi.

Eğitime ara verildi

Suriye'nin kuzeyinden gerçekleştirilen roketli saldırılarda hasar meydana gelen Kocatepe İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan, bir binada ise 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı.

Saldırının hemen ardından ilçede 1 hafta boyunca Eğitime Ara verilirken, roketin düştüğü Kocatepe İlkokulunda hızlı bir bakım ve onarım çalışması başlatılmıştı.

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