Doğu Perinçek Vatan Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı oldu

Vatan Partisi 11. Amiral Soner Polat Genel Kurultayı, Ankara Arena Spor salonunda yapıldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 11.Kurultay delegelerinin tamamının oyunu alarak Vatan Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak seçildi.

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ANKARA'da 11. Genel Kurultayını düzenleyen Vatan Partisi, Cumhurbaşkanı adayı olarak Genel Başkanı Doğu Perinçek'i ilan etti. Oy birliği ile aday gösterilen Perinçek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Perinçek, "Hegemonyacılığa karşı mücadele eden ve devletlerin egemenliğini savunan, emperyalizmin ağası ABD emperyalizmine karşı mücadele eden dünya devletlerine sesleniyoruz." dedi.

"Milletimizden görev istiyoruz"

Perinçek, adaylığa seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

Bunu başaracak birikimimiz var Vatan Partisi olarak sorumluluk ve görev üstlenmeye hazırız. Arkamızda bıraktığımız tecrübeler, o tecrübeler de kazandığımız büyük mira, göğsünde taşıdığı iman bilinçlerimizdeki ışıkla, insanlığa sadakat yeminleri ederek, Türkiye'nin önündeki zorluklardan başarıyla çıkarız.

"Biz kabile kurmayacağız hükümet kuracağız"

Biz kabile kurmayacağız hükümet kuracağız. Devrimci bir hükümet kuracağız. Atatürk gibi çözeceğiz. Karahan Uygur, Selçuklar, Memlükler, Osmanlı bütün o imparatorluk devlet kurma ordu kurma mirası birikimi ve iki yüz yılın devrimci birikimi Talât Paşa Mustafa Kemal'lerle Türkiye'nin önündeki sorunları çözeriz.

"Milletimizden yetki istiyoruz görev istiyoruz"

Sizin bana verdiğiniz göreve çok teşekkür ederim. Ben bu milletin ocaklarından yetişmiş bir arkadaşınızım. Baba tarafından yukar fırat Apçağa köyü Erzincan'danım. Türk evladıyım. Ana tarafından Darende Balaban aşiretinden gelen bu milletten kan almış can almış eğitim almış görgü almış ailelerde yetiştim. Milletimizin bana sağladığı imkanlarla okudum, üniversitelerde görev aldım. Beni esas adam eden, erenlerden yapan, derviş geleneğinin bir hizmetkarı yapan Vatan Partisi olacak. Ben bu Vatan Partisi'nde yetiştim.

Vatan Partisi'nden öğrendim. Halil Alkan vardı İnşaat amelesi bir arkadaşımız çok güzel bir sözü vardı. Ben dişimi fırçalamayı vatan partisinden öğrendim. Türk birikiminden öğrendim. Hz. Muhammed'den öğrendim. Bütün Türk milletinin tarihinden ve insanlıktan öğrendim. Amerikan, Frnasız, İngiliz, Çin devrimi, Afrika kurtuluş savaşları, Cezayir savaşı onlardan öğrendim. Benim omuzlarımda olan borçları ödemeye hazırım. Milletime ödenmeyecek olan görevlerimi borçlarımı ödemeye hazırım.

Vatan Partisi'nin en büyük başarısı Türkiye'nin geleceğini sigortalamış olmasıdır. En büyük eseri yarattığı devrimci gençliktir. Biz öyle bir gençlik yarattık ki bütün Türk milleti ve insanlık rahat uyuyabilir. Çünkü Türk devriminin bayrağını ayakta tutacak, üretim devrimini başaracak, Türkiye'nin önünde sorumluluk alacak gençlik yarattık. Bu gençliği alkışlıyoruz.

"Türk milletini zorluklara karşı ayağa kaldıracağız"

Seçime 5-6 ay kaldı. Bu seçimde Vatan Partisi'nin programını Türk milletinin her ferdine, kadınına, erkeğine, esnafına, Alevisine Sünnisine Kürdüyle Türküyle bütün Türk milletinin kapısını çalacağız.

Yalnız oy vermek değildir. Onları ayağa kaldıracağız. Bu seçimde Türk milletini zorluklara karşı ayağa kaldıracağız. Demirci geleneğinin partisidir. Kayaları delecek olan partidir. Denizlerde Soner Polat'ların rüzgarını estirecek partidir. Ankara burcuna Türk bayrağını, Mustafa Kemal'in ruhuyla üreten birleşen Türkiye'yi kurma umuduyla dalgalandıracak partidir.

Önümüzde iş var önümüzde çalışma var. Halk için bir hükümet kurmak ve zorlukların olduğu Türkiye'nin tehdit edildiği koşullarda üreticileriyle birlikte Türkiye'yi yönetme azmini ve sorumluluğunu da önlerine sunuyoruz.

"Türkiye'nin ve Vatan Partisi'nin önü açıktır"

Sayın Tayyip Erdoğan ve Sayın Bahçeli'nin Türk emekçilerinin davasına omuz vermek isteyen her değeri sorumluluk duygularından birikimlerinden tecrübelerinden yararlanıcaz. Onlarla birlikte Türkiye'yi yöneteceğiz. Onları kıskanan bir anlayış içinde değiliz. Göreve ve sorumluluğa davet eden sorumlulukları paylaşmaya hazır olan bir vatan partisiyiz. Bunu da ilan ediyoruz.

İşte bu anlayışlarla şimdi hükümet olma sorumluluğuna layık olmak için görevine layık olmak için 5-6 aya giriyoruz. Kolay gelsin diyorum. Emekleriniz boşa gitmeyecektir. Türkiye'nin ufku açıktır. Türkiye'nin ve Vatan Partisi'nin önü açıktır. İyimserlik aşılamaya sizleri davet ediyorum