23 sene önce Marmara Denizi'nde battı! O gemi çıkartılmayı bekliyor büyüklüğü ise...
1999 yılında Belize bayraklı “Semele” isimli kuru yük gemisi ile Bulgar bayraklı “Shipka” isimli kuru yük gemisi, Ahırkapı Feneri açıklarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Semele isimli gemi, içinde bulunan 6 bin 535 metrik ton çubuk-kangal demir yükü ve orta boy tanker büyüklüğündeki yakıt ile birlikte battı.
İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, 23 yıldır batık halde bulunan geminin Düzce depremindeki sarsıntıda ekosisteme zararlı maddeler salarak Marmara Denizi için risk taşıdığını ve batık gemi içinde tanker büyüklüğünde yakıt olduğunu söyledi.
Belize bayraklı 5 bin 945 grostonluk “Semele” isimli kuru yük gemisi ile Bulgar bayraklı 16 bin 166 grostonluk “Shipka” isimli kuru yük gemisi, 7 Kasım 1999 tarihinde Ahırkapı Feneri açıklarında çarpıştı. Çarpışma sonucu Semele gemisi, içinde bulunan 6 bin 535 metrik ton çubuk-kangal demir yükü ve yakıtı ile birlikte battı. Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki geminin yakıt ve yağlama yağları ile demir yükü, deniz ortamını uzun zamandır kirletiyor. Batık gemi nedeniyle liman giriş çıkışları ve balıkçılık faaliyetleri zorlaşırken, sığınma limanı olarak kullanılan giril alan batık nedeni ile tehlike arz ediyor. İstanbul Üniversitesi’nin yaptığı bilimsel çalışmada, geminin battığı konum itibarıyla hem İstanbul'un ana demirleme sahasını kısıtladığı hem de denizde kirliliğe sebep olduğu tespit edildi.
“Üzerinde taşıdığı yağ yakıt risk teşkil ediyor”
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, “Bu gemi yaklaşık 23 yıldır Ahırkapı demirleme sahasında kazadan sonra batık durumda duruyor. Sonuç itibarıyla bu geminin burada bulunduğu süre boyunca oluşan korozyonlardan dolayı üzerinde de taşıdığı yağ yakıt bir risk teşkil ediyor. Çünkü şöyle düşünmek gerekiyor. Bu gemi tam kıtalar arası yük taşıyacakken ve sefere kalkmışken bir kazaya uğradı ve battı. Üzerindeki yağ yakıtı ortalama boy bir tanker kadar yağ yakıt üzerinde bulunuyor. Çünkü bu okyanus ve okyanus ötesi olarak bu demir cevherini taşıyacaktı. Ve bu geminin boyu yaklaşık 300 metre. Şimdi biz 300 metrelik bir binayı düşündüğümüzde İstanbul'da çok fazla örneği yok. Ama bir görsel olarak düşünecek olursanız 300 metrelik bir boy yaklaşık 100 katlı bir bina kadar ölçek boy verecektir” dedi.
“Üzerinde taşıdığı yağ yakıt risk teşkil ediyor”
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, “Bu gemi yaklaşık 23 yıldır Ahırkapı demirleme sahasında kazadan sonra batık durumda duruyor. Sonuç itibarıyla bu geminin burada bulunduğu süre boyunca oluşan korozyonlardan dolayı üzerinde de taşıdığı yağ yakıt bir risk teşkil ediyor. Çünkü şöyle düşünmek gerekiyor. Bu gemi tam kıtalar arası yük taşıyacakken ve sefere kalkmışken bir kazaya uğradı ve battı. Üzerindeki yağ yakıtı ortalama boy bir tanker kadar yağ yakıt üzerinde bulunuyor. Çünkü bu okyanus ve okyanus ötesi olarak bu demir cevherini taşıyacaktı. Ve bu geminin boyu yaklaşık 300 metre. Şimdi biz 300 metrelik bir binayı düşündüğümüzde İstanbul'da çok fazla örneği yok. Ama bir görsel olarak düşünecek olursanız 300 metrelik bir boy yaklaşık 100 katlı bir bina kadar ölçek boy verecektir” dedi.