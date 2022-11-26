Kayserispor'dan Şenol Güneş'e Onur Bulut tepkisi

Kayserispor Kulübü, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Onur Bulut hakkında yaptığı transfer açıklamasına sert tepki gösterdi.

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Kayserispor, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in basın toplantısında Onur Bulut'un transferine dair yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Sayın Şenol Güneş'in profesyonel futbolcumuz Onur Bulut'un transferi ile alakalı açıklamasını şaşkınlıkla öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Güneş, futbolcumuzun sözleşmesinin devam ettiğini bilmektedir.

Yaptığı açıklama nerden bakılırsa bakılsın sorunludur ve TFF talimatları başta olmak üzere hukuka aykırıdır. Futbolcunun ayartılması dahil ve hatta daha ötesini düşünmeye mahal verecek bu tip bir yaklaşımın olası olumsuz sonuçlarını sayın Şenol Güneş'in öngörmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Beşiktaş Kulübü ile yıllar öncesine dayanan iyi ilişkileri de gözardı eden bu davranışın sayın Ahmet Nur Çebi tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini ve dostluğumuza uygun olacak bir şekilde ele alınmasını bekliyoruz. Netice olarak bir profesyonel futbolcunun transfer sürecinin tabii olduğu TFF düzenlemelerini sayın Güneş'in dikkatine sunuyor, bu düzenlemelere uygun davranmasını beklediğimizi kendisine ifade ediyoruz."

Şenol Güneş ne demişti?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında gelen bir soru üzerine Kayserisporlu futbolcu Onur Bulut hakkında övgü dolu ifadeler kullanmış ve bir gün Beşiktaş'ta görmek istediğini söylemişti.

Şenol Güneş, "Onur şu anda bek olarak iyi bir oyuncu, başarılı. Burada olmasını her zaman isterim ama bu istekler oyunculara bağlı, takımlara bağlı, şartlara bağlı. Burada şu oyuncuya evet, şu oyuncuya hayır demek doğru değil. Yarınların ne olacağını bilemeyiz ama Onur da Türkiye'nin en değerli beklerinden biri" demişti.