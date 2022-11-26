Bakan Yanık'tan Taksim’deki terör saldırısında yaralanan Sevde'ye büyük sürpriz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Taksim İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 10 yaşındaki Sevde Uzunkaya'ya doğum gününde sürprizi yaptı.

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Taksim İstiklal Caddesi’ndeki hain saldırıda 10 yaşındaki Sevde, patlamadan yaralı olarak kurtulmuştu.

Taksim’de meydana gelen patlamada yaralanan 10 yaşındaki Sevde Uzunkaya’yı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğum gününde yalnız bırakmadı. 10 yaşındaki Sevde Uzunkaya, olay sonrası ziyarete gelen İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerini 25 Kasım günü yapacağı doğum günü kutlamasına davet etmişti.

Daveti öğrenen Bakan Yanık, doğum günü sürprizi yaptı

Bu daveti öğrenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sevde'ye doğum günü sürprizi yaptı. Bakan Yanık ile birlikte pasta kesen Sevde, Bakan Yanık'ın doğum gününe gelmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyledi.