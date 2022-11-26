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Sakarya Valisi Oktay, Düzce depreminde hasar gören bina sayısını açıkladı

Sakarya Valisi Oktay, Düzce depreminde hasar gören bina sayısını açıkladı

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Sakarya'da da hasara neden oldu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, deprem sonrası 177 hasar ihbarı alındığını, 87 yapının az, 1 yapının orta ve 5 müstakil konutun ise ağır hasarlı olduğunu açıkladı.

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Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Sakarya’da da hissedilmişti.

Deprem sonrasında şehir genelinde 177 yapı ile ilgili hasar ihbarı alındı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, depremin şehirde meydana getirdiği hasara ilişkin açıklaya yaptı.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlimiz genelinde yaşanan deprem sonrası hasar ihbarı aldığımız 177 yapının tamamında ekiplerimizce yerinde inceleme yapılmış; 84 yapının hasarsız, 87 yapının az hasarlı, 1 yapının orta hasarlı ve 5 müstakil konutun ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

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