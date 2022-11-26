Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "operasyonlar devam edecek" sinyali: Kanları yerde kalmayacak

Konya'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Kılıç Harekatı'nda şehit düşen 3 askerimizle ilgili yaptığı açıklamada, operasyonların devam edeceğinin sinyalini verdi. Erdoğan, "3 şehidimiz var ama onların kanı yerde kalmayacak." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor. Türkiye'nin Pençe Kılıç Harekatı'na ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit düşen 3 askerimizle ilgili net bir mesaj verdi. Erdoğan, "3 şehidimiz var ama onların kanı yerde kalmayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Konya'nın siyasi mücadele tarihimizde özel bir yeri var. Türkiye'nin en zorlu, sancılı yıllarında Konya yerli ve milli duruşuyla, cesareti ve dirayetiyle daima kendinden söz etmiştir. 12 Eylül'den 28 Şubat'ın karanlık günlerine kadar tavrınızı milli iradeden yana koydunuz. Merhum Erbakan hocamıza sahip çıkan Konya, AK Parti'nin de en büyük kalesi olmuştur. Her ne kadar Erbakan Hocamızdan sonra kurmuş olduğu partinin varisleri aynı istikamette yürümemişse de biz AK Partimizde yeni bir dönemi başlattık ve Türkiye'nin bir numaralı partisi olduk. Şu anda da 1 numaralı Türkiye'nin en güçlü partisi olarak ve ayrıca Cumhur İttifakı olarak bu gücümüzü ülkemizin geneline yaymak suretiyle yolumuza devam ediyoruz.

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak"

Konya belediyecilikte örnek bir model ortaya koymuştur. Bizim ölenlerimiz Allah, vatan yolunda şehadete yürümüşlerdir. Yine bugün 3 şehidimiz var. Ama onların kanları yerde evelallah kalmayacak! Tüm İslam dünyasını buna dahil ediyorum, askerine Mehmet adını veren başka hiçbir ülke yoktur. Sevgililer sevgilisi peygamberimizin adından geliyor. Muhammed, Mehemmet, sonunda Mehmet. Daha sevimli olsun diye adını ne yapmışız; Mehmetçik. Buralara kolay kolay gelinmedi, gelinmez. Onun için de bizim Mehmetçiklerimizi hiçbir zaman bu din düşmanları, bu kafir zümresi bitiremez. Bunu bilerek, buna inanarak bu yolda yürüyoruz. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Rabbim bizlere de bu şahadeti nasip etsin!