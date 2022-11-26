Suriye'ye kara harekâtı öncesi yabancı teröristler kaçmaya başladı

Pençe Kılıç harekatıyla terör örgütü PKK’ya yardım için Suriye’ye gelen yabancı teröristler Ermeni, Süryani, ABD’li, Sırp, Kanadalı, Danimarkalı, İsviçreli ve Fransız 17 teröristin ölmesinin ardından hızla ülkelerine dönmeye başladı.

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Türkiye’nin Irak ve Suriye’nin kuzeyinde PKK’yı hedef alan kara destekli hava harekâtı 6. gününe girdi. Sivil hassasiyetinin ön planda olduğu operasyon dâhilinde bir dönem Rusya ve ABD’nin PKK ile müşterek kullandığı beş farklı askerî üs de bombalanan mevziler arasında yer aldı.

Terörün en önemli gelir kaynağı olan petrol tesislerinin ardından örgüte Irak’tan silah ve cephane sevkiyatının yapıldığı Fiş Habur Gümrük Kapısı ve sevkiyat güzergâhı da vurulmaya başladı.

300'den fazla terörist öldürüldü

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ağırlaşan bombardıman sebebiyle güzergâh değiştirirken Suriye’de konuşlu ithal teröristlerin üç ana karargâhı da Türk füzeleri tarafından imha edildi. Ayn el-Arab, Menbiç, Kamışlı ve Rakka bölgelerinde öldürülen 300’ü aşkın PKK teröristinden 17’sinin ABD, Kanada, Fransa, Sırbistan, Danimarka, İsviçre ve Ermenistan kökenli yabancı kökenli olduğu öğrenildi.

Abd ve Rusya tarafında askeri hareketlilik

Türkiye’nin teröre karşı kararlı tutumu saha operasyonları ile sürerken sıcak bölgede konuşlu Rus ve ABD güçleri de var olan bütün askeri pozisyonlarını revize etti. Türk operasyonları sebebiyle ABD güçlerinin, Rimeylan, Tel Semen, Derik, Koniko, Şeddadi, el-Hayr, el-Omar gibi alanlarda bütün devriye faaliyetlerini durduğu gözlenirken Rusya ordusu da Tel Rifat, Ayn İsa, Ayn el-Arab ve Tel Temir aksında birçok askeri noktayı boşalttı.

Türkiye, sahada faaliyet yürüten rejim, ABD ve Rus unsurlara, ilan edilen askerî tehlike bölgelerini genel olarak bildiriyor. Bombardıman noktaları ise paylaşılmıyor. Operasyondan kısa süre öncesine dek Rus ve ABD güçlerinin PKK ile birlikte kullandığı beş üs vuruldu. Bu bölgelerde herhangi bir Rus ya da ABD askeri varlığının bulunmadığı, her iki ülke askerlerinin benzer durumda 15’ten fazla noktadan çekildiği gelen bilgiler arasında. Terör örgütün PKK’nın sözde ajansları; rejim, ABD ve Rus ordusu tarafından boşaltılan üsleri propaganda aracı olarak yoğun bir biçimde kullanıyor.

örgütten "sivil kıyafet giyin, internet ve android cep telefonu kullanmayın" talimatı

Terör örgütüne sekiz yıldır Irak’tan yapılan yardımların ana güzergâhı Semelka-Fişhabur Kapısı, Türk uçakları ve SİHA’larının bombardıman hedefleri arasında. Sınır kapısının başlangıç noktası Şirik’ten Şeddadi’ye uzanan koridorda iHA-SİHA devriyelerinin artması ve uçaklardan fırlatılan füzeler sebebiyle terör örgütüne yönelik sevkiyat tamamen durdu. Koalisyon güçleri karşılaştıkları durum yüzünden nakil hattı olarak el-Velid aksını devreye soktu. PKK teröristleri ise Irak bağlantısını Malikiye hattından ambulans ve sivil görünümlü araçlarla sağlamaya çalışıyor. Örgüt bütün işgal alanlarında teröristlere “Sivil kıyafet giyin” talimatı ile birlikte internet ve Android cep telefonu kullanımını yasakladı.

Türkiye’nin sivil hassasiyeti yine temel strateji

Türkiye daha önce yapılan Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, İdlib ve Barış Pınarı Harekâtları ile bütün uluslararası kurum ve kamuoyunun takdirini kazandı. Suriye Millî Ordusu (SMO) ile müşterek Ayn İsa, Menbiç, Ayn el-Arab ve Tel Rifat’ı kapsayan yeni operasyona hazırlanan Türkiye’nin sivil hassasiyeti yine temel strateji olarak belirlendi.

Gazetemizin ulaştığı bilgilere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Pençe-Kılıç Harekâtı’nın start emrini verirken sivil yerleşim birimleri ve siviller konusunda özel itina gösterin talimatı verdi. Operasyondan altı ay önce yer, konum, kişi tespiti ile ilgili sıkı faaliyet yürüten MİT, saha istihbaratı yanında dijital takip ve İHA izlemeleri ile de bütün terör noktaları ve teröristleri belirledi. Kullanılan hile metotları tespit edildi. Harekâtın sivil hassasiyeti ile ilgili bir diğer kritik karar ise son karar verici komutanlara, vurulan noktalara yönelik farklı gelişme durumunda bombardımanı iptal yetkisi verilmesiydi. Sahada görevli bir TSK komutanı şu ana kadar bazı noktalarda bölgeye yaklaşan şüpheli araç ve sivil giyimli kişiler yüzünden bazı bombardımanların ertelendiği bilgisini paylaştı.

Son saldırılarda Ermeni, Süryani, Abd’li, Sırp, Kanadalı, Danimarkalı, İsviçreli ve Fransız 17 ithal terörİst öldü

PKK’ya yardım amaçlı Suriye’ye gelen Batılı teröristler yaşanan bozgun sebebiyle ülkesine dönüyor. Erbil’den son bir haftalık dönemde en az 60 terörist ülkesine döndü. Bölge aktivistlerinden Ahmet Kasım şöyle konuştu: Bu militanların önemli bölümü yabancı istihbarat ajanı. Birçoğu, yardım gönüllüsü olarak bölgeye giriyor ancak ilk iş olarak sözde akademilerde silah-savaş eğitimi alıp terör örgütü saflarına katılıyor. Hepsinin iki üç farklı kimliği var. Son saldırılarda Ermeni, Süryani, ABD’li, Sırp, Kanadalı, Danimarkalı, İsviçreli ve Fransız 17 ithal terörist öldü.

Sahte Kürt isimlerle sessiz, sedasız gömülüyorlar

Bunların birçoğu verilen sahte Kürt isimlerle sessiz, sedasız gömülüyor. Şu an bombardımanlar yüzünden kafalarını kaldırmadıkları için enkaz altında yatan onlarca örgüt mensubunun cesedini çıkaramıyor.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ