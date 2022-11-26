Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma 2023'ün sonuna doğru seri üretime geçecek

Savunmada yerlilik oranının yüzde 20'den 80'e çıktığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bir de KIZILELMA geliyor. İnşallah 2023’ün sonuna doğru seri üretime geçmiş olacak" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu Kongre Merkezi'nde AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Kızılelma'ya dair önemli açıklamalarda bulundu.

"KIZILELMA geliyor"

Savunma sanayii faaliyetlerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hamdolsun sanayimizle, teknolojimizle, savunmada attığımız adımlarla ilerledik. Bizim savunmada yerlilik oranımız yüzde 20’den 80’e çıktı. F16’ların taşıdığı bombayı AKINCI da taşıyabiliyor. Şimdi bir de KIZILELMA geliyor.

"2023'ün sonunda seri üretime geçecek"

Bayraktar KIZILELMA'nın seri üretime ne zaman geçeceği sorusuna da yanıt veren Erdoğan, "2023'ün sonuna doğru o da seri üretime geçmiş olacak." dedi.