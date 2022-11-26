MSB açıkladı: Pençe-Kilit bölgesinde 2 asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu 2 asker şehit oldu.

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Yurt genelinde terörler mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Teröristlere nefes dahi aldırmayan Mehmetçiklerimiz, nokta operasyonlara imza atıyor.

Hain teröristlerle mücadele sürerken Irak'ın kuzeyinden üzücü bir haber geldi.

2 askerimiz şehit düştü

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Harekatı'nda hain teröristlerin taciz ateşi, 2 kahraman askerimizi şehit düşürdü.

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"Asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da açılan şifalar dileriz."

Bakan Akar Harekat Merkezi'nde

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Pençe Kilit Harekatı’nda iki askerin şehit olduğu bilgisini almasının hemen ardından programdan ayrılarak Ankara’ya döndüğü ve TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde toplantı halinde olduğu belirtildi.