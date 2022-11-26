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Irak ve Suriye'de 22 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'de 22 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 10'u Irak'ın kuzeyinde, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlığın Twitter hesabından Suriye ve Irak'ta bölücü terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'ye yönelik devam eden operasyonlar hakkında açıklama yapıldı.

22 PKK'lı terörist etkisizleştirildi

"Terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyonlarımız hem Irak’ın hem de Suriye’nin kuzeyinde aralıksız devam ediyor.

10’u Irak’ın, 12’si de Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hâle getirildi."

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