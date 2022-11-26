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HDP'den 6'lı masaya bir rest daha: O isme asla oy vermeyiz

HDP'den 6'lı masaya bir rest daha: O isme asla oy vermeyiz

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için net konuştu.

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2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde kulislerde hareketli günler yaşanıyor. Millet İttifakı'nın adayı ise henüz belirsizliğini korurken HDP kanadından bir açıklama geldi.

"Yavaş'a asla ama asla oy vermeyiz"

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, BirGün'e yaptığı açıklamada  "Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili henüz Emek ve Özgürlük İttifakı içerisinde bir tartışmaya girmedik. Ama neden sol, sosyalist, demokrat çevreler iki kötü arasında seçim yapmak zorunda kalsın? Kendi adayımızı çıkarırız. Ankara Belediye Başkanı'nın ismi tartışılıyor. Peşinen söylüyorum, böyle bir tartışmamız yok henüz ama Mansur Yavaş veya ona benzeyen bir adaya asla ve kat'a oy vermeyiz" dedi.

Akşener, adaylık için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret etmiş, koşulsuz destek taahhüdünde bulunmuştu.

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