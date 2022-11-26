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İki askerin şehadet haberini alan Bakan Akar karargaha döndü

İki askerin şehadet haberini alan Bakan Akar karargaha döndü

Başkan Erdoğan'ın Konya programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Harekatı'nda iki askerin şehit olduğu haberini alır almaz programdan ayrılarak Ankara'daki Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne geçti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'da gerçekleştirdiği toplu açılışlar kapsamında ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası da hizmete girdi.

Erdoğan'ın video konferans yöntemi ile gerçekleştirdiği açılışta, Milli Savunma Bakanı Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yer aldı.

2 asker taciz ateşi sonucu şehit oldu

Program devam ederken Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK/KCK'lı teröristler tarafından açılan taciz atışı sonucu iki asker şehit oldu, üç asker de yaralandı.

Bakan Akar karargah'a döndü

Açılışın ardından Pençe Kilit Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu iki askerin şehit olduğu haberini alan Bakan Akar, kentten hemen ayrılarak Ankara'ya geçti.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı halinde olduğu belirtildi.

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