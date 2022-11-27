Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD'dan yapılan son dakika deprem açıklamasına göre Marmaris açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Marmaris açıklarında deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.09'da Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 9,06 kilometre derinlikte meydana geldiği ve en yakın yerleşim yerine 154 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.