'Mart'ta baskın seçim var' diyen Ali Babacan günah çıkardı! '2017'de çıkıp konuşsam iyi olurmuş'!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Mart 2023'te bir baskın seçim olma ihtimali var. Teşkilatlarımız buna şimdiden hazır” dedi. Babacan, önüne en çok çıkan "AK Parti'den ihraç edilene kadar neden sustun?" eleştirileri konusunda da günah çıkardı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Mart 2023'te bir baskın seçim olma ihtimali var. Teşkilatlarımız buna şimdiden hazır” dedi. "2017'de çıkıp konuşsam iyi olurmuş" diyerek kendisine yönelik en sert eleştiriler konusunda günah çıkaran Babacan, zihnine takılı kalan konunun 2017 referandumu olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

Başkanlık sistemi için günah çıkardı

“O referanduma giderken, 2015'te ‘Ben artık konuşmayacağım çünkü siyaseti bırakıyorum' diye karar almıştım. Referandumu soranlara bunun yanlış olduğunu söyledim. Fakat kamuoyunun önüne çıkıp açıklama yapmadım. ‘Bu iş yanlış. Başkanlık Sistemi dedikleri bu ucube sistem yanlış' demedim. Çıkıp konuşsam iyi olurmuş”

- Şöyle sandıkları hep beraber bir patlatalım… Açık ara seçimi alalım, ondan sonra hiç kimsenin ne söyleyeceği laf ne de yapabileceği bir iş kalır.

İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı'na inanmıyor, güvenmiyoruz

- 6'lı Masa kuvvetle muhtemel 6 ay sonra bu ülkenin başına geçecek. Bu tür önemli dosyalarda 6'lı Masa'nın şimdiden bilgilendirilmesi lazım. Bunu bilmek hakkımız. Devlet kurumlarının başındaki insanlar tarafından bilgilendirilmemiz lazım, siyasetçiler tarafından değil. İçişleri Bakanı gelmiş, anlatmış… Zerre kadar önemi yok. İnanmayız söylediklerine. Cumhurbaşkanının söylediğine de güvenmeyiz. Birbirini tutmuyor çünkü.

Erdoğan, Bahçeli'nin yükünü neden çekiyor

- Bizim adayımız çıkacak, siyasi taahhütte bulunacak. Genel başkanlardan birisi aday olursa kendi partisinde çoğunluğu olmayacağı için herkes bir arada durmaya mecbur. O yüzden ben bu masanın ‘merkezçek kuvveti' var diyorum.

- Şu anda Erdoğan niye Devlet Bahçeli'nin yükünü çekiyor ki? Parlamentoda AKP'nin çoğunluğu olmadığı için… Geçiş sürecini çok önemsiyoruz. (Meclis çoğunluğunu elde edemezsek) 6 ay, 1 yıl, 2 yıl diye düşündüğümüz süreç belki de 5 yıl devam etmek zorunda. Onun için dürüst, sözünde duran bir aday lazım.