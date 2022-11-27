Arjantin, Meksika'yı Messi ve Fernandez'in golleriyle mağlup etti

2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Arjantin, Meksika'yı Messi ve Fernandez'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

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2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Arjantin, Meksika ile karşılaştı. Lusail Stadı'nda oynanan mücadeleyi Arjantin, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Müsabakada Tangocular'a galibiyeti getiren golleri 64'te Messi ve 87'de Fernandez kaydetti.

Messi'nin Dünya Kupası'ndaki 8. golü

Lionel Messi, Meksika'ya attığı golle önemli bir unvana ortak oldu.

Dünya Kupası tarihinde 8. golüne imza atan 35 yaşındaki futbolcu, bu alanda Diego Armando Maradona ile Guillermo Stabile'yi yakaladı.

Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda fileleri en çok havalandıran Arjantinli oyuncu unvanını, 10 golle Gabriel Batistuta elinde bulunduruyor.

Arjantin nefes aldı

Bu sonucun ardından gruptaki ilk galibiyetini alan Arjantin, üzerindeki kara bulutları dağıtarak turnuvada 'ben de varım' dedi. İkinci yarıda yediği gollere engel olamayan Meksika ise ilk yenilgisini aldı.

Grubun son maçında Arjantin, Çarşamba günü Polonya ile liderlik maçında karşı karşıya gelecek. Meksika ise grubun son maçını aynı gün Suudi Arabistan'la oynayacak.

Arjantin: 2 - Meksika: 0

Stat: Lusail

Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini (İtalya)

Arjantin: Damian Martinez, Montiel (Dk. 63 Molina), Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna, De Paul, Rodriguez (Dk. 57 Fernandez), Di Maria (Dk. 69 Romero), Mac Allister (Dk. 69 Palacios), Messi, Lautaro Martinez (Dk. 63 Alvarez)

Meksika: Ochoa, Araujo, Montes, Moreno, Kevin Alvarez (Dk. 66 Jimenez), Gallardo, Herrera, Chavez, Guardado (Dk. 42 Gutierrez), Lozano (Dk. 73 Alvarado), Vega (Dk. 66 Antuna)

Goller: Dk. 64 Messi, Dk. 87 Fernandez (Arjantin)

Sarı kartlar: Dk. 22 Araujo, Dk. 50 Gutierrez, Dk. 66 Herrera, Dk. 89 Alvarado (Meksika), Dk. 43 Montiel (Arjantin)