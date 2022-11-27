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İstanbul'da kucağında çocuğuyla yürüyen kadın vurularak öldürüldü! Cinayet anı kamerada

İstanbul'da kucağında çocuğuyla yürüyen kadın vurularak öldürüldü! Cinayet anı kamerada

İSTANBUL Sultangazi'de kucağında bebeğiyle yürürken silahla başından vurularak ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İstanbul Sultangazi'de Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde akşam saatlerinde kucağında bebeğiyle yürüyen yabancı uyruklu Hatice H. peşindeki kimliği belirsiz kişi tarafından silahla başından vuruldu. Kadını takip ettikleri belirlenen şüpheliler geldikleri otomobille kaçtı.

Hastanede kurtarılamadı!

Ağır yaralanan Hatice H. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kadın müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Dadın devlet korumasındaymış!

Hatice H'nin 2'si kız 3 çocuğu devlet kurumlarınca koruma altına alındı. Öte yandan, olay yerinde bulunanlardan Ahmet Ekinci gazetecilere yaptığı açıklamada, kadının yoldan geçtiği sırada saldırıya uğradığını, silah sesini duyduklarında dışarıya çıktıklarını söyledi.

Kucağında evladı vardı

Yerde yatan kadının ellerinde evladının olduğunu anlatan Ekinci, çocuğun çevredekiler tarafından yakındaki eczaneye götürüldüğünü, yaralının da hastaneye kaldırıldığını aktardı. Saldırının gerçekleştiği yerde incelemede bulunan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Dehşet anları kamerada

Bu arada, şüphelilerin otomobille olay yerine gelip bekledikleri ve kadını takip ettikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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