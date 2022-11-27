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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan atama açıklaması!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan atama açıklaması!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit yakını, gazi ve gazi yakını 602 kişinin atamasını yapacak.Hak sahiplerinin ataması öğrenim durumlarına göre yapılacak.

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Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, atamalar için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım Çarşamba günü tören düzenlenecek.

Törende, hak sahiplerinin ataması öğrenim durumlarına göre yapılacak.

Hak sahiplerinden 200'ünün ataması avukat, biyolog, büro personeli, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, hemşire, hemşire yardımcısı, kimyager, Kur'an kursu öğreticisi, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyolog, veteriner sağlık teknikeri, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara gerçekleştirilecek.

Bu kadroların yanında, 269 memur, 107 hizmetli ve 26 da sürekli işçi kadrolarına atama yapılacak.

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