Benzinden sonra motorine de indirim geliyor! İstanbul, Ankara'da motorinin litresi ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme yaşandı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 82 kuruş indirim bekleniyor. Son olarak benzine yapılan 25 kuruş indirim pompa fiyatlarına yansımıştı. İşte son fiyatları...

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Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında değişim sürüyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 82 kuruş indirim bekleniyor.

25 Kasım gece yarısından itibaren motorin grubunda 95 kuruş indirim, benzin grubunda ise 55 kuruş zam yapıldı.

23 Kasım Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1,16 TL indirim yapıldı.

İşte güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu yakası bir litre benzin fiyatı: 20.17 TL

İstanbul Anadolu yakası motorin (mazot) litre fiyatı: 23.91 TL

İstanbul Anadolu yakası LPG litre fiyatı: 10,46 TL

İstanbul Avrupa Yakası bir litre benzin fiyatı: 20.16 TL

İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 23.89 TL

İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 10,82 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.32 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24,07 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.31 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24,03 TL