14 anketin ortalaması alındı! Sonuçlar bomba o partiden dikkat çeken yükseliş
Ekim ayında araştırma şirketlerinin yapmış olduğu 14 seçim anketinin ortalaması alındı. Ortaya çıkan tabloda ittifaklar arasındaki rekabet dikkat çekti. Öte yandan bir parti gösterdiği yükselişle AK Parti'nin ardından ikinci sırada yer aldı.
Seçimlere aylar kaldı, siyasi partiler çalışmalarına hız verdi. Anket şirketlerinin araştırmaları ise dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay bu kapsamda 14 kamuoyu araştırma şirketinin gerçekleştirdiği anketlerin ortalamaları alındı.
Tabloya göre AK Parti'nin yanı sıra sürpriz bir parti oyunu en çok artıran ikinci parti oldu.
Ekimde gerçekleştirilen 14 anketin ortalamasına göre AK Parti birinci sıradaki yerini korudu. İktidar partisi, yüzde 32,6 oy oranıyla zirvede yer aldı.
AK Parti'yi ikinci sırada takip eden ana muhalefet partisi CHP'nin oy oranı yüzde 26,6 oldu. Böylece ilk iki parti arasındaki fark yüzde 6 olarak ortaya çıktı.