BIST 4.874
DOLAR 18,63
EURO 19,41
ALTIN 1.051,84

14 anketin ortalaması alındı! Sonuçlar bomba o partiden dikkat çeken yükseliş

|
14 anketin ortalaması alındı! Sonuçlar bomba o partiden dikkat çeken yükseliş

Ekim ayında araştırma şirketlerinin yapmış olduğu 14 seçim anketinin ortalaması alındı. Ortaya çıkan tabloda ittifaklar arasındaki rekabet dikkat çekti. Öte yandan bir parti gösterdiği yükselişle AK Parti'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

14 anketin ortalaması alındı! Sonuçlar bomba o partiden dikkat çeken yükseliş

Seçimlere aylar kaldı, siyasi partiler çalışmalarına hız verdi. Anket şirketlerinin araştırmaları ise dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay bu kapsamda 14 kamuoyu araştırma şirketinin gerçekleştirdiği anketlerin ortalamaları alındı. 

18
14 anketin ortalaması alındı! Sonuçlar bomba o partiden dikkat çeken yükseliş

 Tabloya göre AK Parti'nin yanı sıra sürpriz bir parti oyunu en çok artıran ikinci parti oldu. 

28
14 anketin ortalaması alındı! Sonuçlar bomba o partiden dikkat çeken yükseliş

Ekimde gerçekleştirilen 14 anketin ortalamasına göre AK Parti birinci sıradaki yerini korudu. İktidar partisi, yüzde 32,6 oy oranıyla zirvede yer aldı.

38
14 anketin ortalaması alındı! Sonuçlar bomba o partiden dikkat çeken yükseliş

AK Parti'yi ikinci sırada takip eden ana muhalefet partisi CHP'nin oy oranı yüzde 26,6 oldu. Böylece ilk iki parti arasındaki fark yüzde 6 olarak ortaya çıktı.

48