Kulis haber! AK Parti ve MHP 'başörtü' teklifini 'aciliyeti yok' diye erteledi! 14 Mayıs'ta de seçim yok

AK Parti'nin bayörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifinin Meclis'e sunulması gecikti. Erdoğan'a sunulan teklif Meclis'e verilmemişti. AK Parti ve MHP'nin “Aciliyeti yok, ortam uygun hale gelince bakarız” diyerek başörtü teklifini erteledikleri iddia edildi.

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HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla gündem olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa çağrısıyla yanıt verdiği başörtüsü teklifinin ertelendiğini yazdı. Sarıkaya yazısında, "Bir süredir seçimin tarihi ile iki maddelik Anayasa değişikliğinin eş zamanlı yapılır düşüncesi hâkimdi… Son bir haftadır konuştuğum AK Parti ve MHP’nin etkin isimlerinin hiçbirinin böyle bir düşüncesi yok" diye yazdı.

AK Parti ve MHP'li isimlerin geçen hafta TBMM’ye sunulması beklenen iki maddelik Anayasa değişikliği konusunda da geçmişteki tutumlarının ötesinde bir pozisyonda olduklarını yazan Muharrem Sarıkaya, "Nedenini de en iyi şu cümle ile özetlediler" diyerek şöyle devam etti:

Sınır ötesi harekat ve EYT var

“Bir yandan Suriye’ye kara harekâtını tartışıyoruz, diğer yandan gelecek hafta başı, 5 Aralık’ta Meclis’te bütçe görüşmesi başlayacak. Ardından çok geniş kesimin beklediği EYT var. Böyle bir ortamda Anayasa değişikliğini bekletmenin daha uygun olacağı kanaati oluştu. Zaten aciliyeti de yok. Ortam uygun hale gelince bakarız…”

Seçim için 14 Mayıs'tan vazgeçildi

Seçim için ise her iki partide yönetim birimlerindeki etkin isimlerin görüşü farklı değil. Her ne kadar 14 Mayıs tarihi daha önce dile getirilmiş olsa da bundan vazgeçilmiş." ifadesini kullandı. Sarıkaya, "Bu arada muhalefet partilerinde oluşan Ramazan’ın başlangıcının bir gün öncesi 16 Nisan Arife günü seçime gidilmesine ilişkin beklentinin de iktidar kesiminde yeri yok" dedi.

Erdoğan'ı tartıştırmamak için...

Gerekçelerini de şu şekilde izah ettiler: “Cumhurbaşkanı’nın bir dönem daha seçilebileceğine ilişkin veriler ortada iken, dönüp bu tartışmayı güçlü hale getirecek bir değişikliğe gitmenin anlamı yok. Bir ay önce veya sonra olmasının bir gerekçesi de yok. 14 Mayıs’ın demokrasi için önemli gün olması nedeniyle bu tarihe işaret ediliyor ama yaratacağı gereksiz tartışma, getirmesi beklenen etkiden büyük olur. Ha keza 16 Nisan için de durum aynı; bu tarihlerde olmaz. Seçim zamanında, 18 Haziran’da yapılır."