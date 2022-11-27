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Hazine Bakanı Nebati açıkladı: 2 bin 916 vergi kaçakçılığı dosyası savcılıkta...

Hazine Bakanı Nebati açıkladı: 2 bin 916 vergi kaçakçılığı dosyası savcılıkta...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2.916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.

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Hazine Bakanı Bakan Nebati, vergi kaçakçılığı ile mücadelenin devam edeceğini belirterek 4.5 milyar TL'yi aşan tutarda vergi iade talebini reddetiklerini açıkladı. Nureddin Nebati, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri, terörün finansmanını önleme ve vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla mücadelede yoğun çaba göstermeye devam ediyor.

Bu doğrultuda Bakanlığımızca yapılan analizler sonucunda talep ettiği veya aldığı vergi iadeleri riskli olduğu değerlendirilen mükellefler hakkında vergi incelemeleri yürütüyoruz.

Yürüttüğümüz vergi incelemeleri ve denetimlerde masumiyet karinesini gözetmekle birlikte 85 milyon vatandaşımızın emanetinin bilincinde olarak hazinenin vergi kaybına neden olacak tüm vergi kaçakçılığı girişimleriyle mücadele edeceğiz.

Bakanlığımız Vergi Müfettişlerince son yıllarda yapılan vergi incelemeleri sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle 4,5 milyar TL’yi aşan tutarda vergi iade talebini reddettik ve geri aldık, ilgililer hakkında 12 milyar TL’yi aşan tutarda vergi ve ceza önerdik.

Yapılan incelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2.916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk.

Yaptığımız düzenlemeler ve teşviklerle yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı desteklemeye devam ederken vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadeleriyle kamuyu zarara uğratmaya çalışanlarla etkin mücadeleye yönelik vergi incelemeleri ve denetimlerine devam edeceğiz."

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