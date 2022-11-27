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Bolu'da kan donduran olay! Başlayan tartışma feci bitti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bolu'da kan donduran olay! Başlayan tartışma feci bitti

Bitmiyorlar! Bir genç kadın daha sevgilisi tarafından öldürüldü. Kahreden olay kez Bolu'da yaşandı. Tartıştığı kız arkadaşını öldüren kişi ardından intihar etti.

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Bolu'da Umutcan İlter (25), kız arkadaşı Sevcan Dönmezer (24) ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından İlter, yanındaki tabancayla Dönmezer'e ateş etti. İlter, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan ağır yaralı İlter ve Dönmezer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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