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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu üniversite öğrencileriyle buluştu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu üniversite öğrencileriyle buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, öğrencilerin taleplerini dinleyerek, çözüm önerilerini anlattı.

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CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, partisinde Kadir Has Üniversitesi Hukuk Kulübü öğrencileri ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, Bilkent Üniversitesi'nde de üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, öğrencilerin taleplerini dinleyerek, çözüm önerilerini anlattı.

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