İstanbul'a 2 saatlik mesafede! Sakarya bembeyaz oldu kar kapıda
İSTANBUL'a 2 saatlik mesafede bulunan Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor. Kentten son gelen görüntüler inanılmaz...Dikmen Yaylası'nda ise kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.Abone ol
Sakarya'nın Hendek ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
Bin 725 metre rakımlı Dikmen Yaylası'nda, dünden bu yana etkisini gösteren yağışın ardından kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.
Kar yağışı bölgede aralıklarla etkisini sürdürüyor.