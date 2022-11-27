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İstanbul'a 2 saatlik mesafede! Sakarya bembeyaz oldu kar kapıda

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'a 2 saatlik mesafede! Sakarya bembeyaz oldu kar kapıda

İSTANBUL'a 2 saatlik mesafede bulunan Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor. Kentten son gelen görüntüler inanılmaz...Dikmen Yaylası'nda ise kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

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 Sakarya'nın Hendek ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Bin 725 metre rakımlı Dikmen Yaylası'nda, dünden bu yana etkisini gösteren yağışın ardından kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı bölgede aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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