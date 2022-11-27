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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 480 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 480 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit harekatının başından itibaren 480 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Pençe-Kilit harekatı hakkında açıklama yapan Bakan Akar, "Harekatın başından itibaren toplam 480 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi.

"Saldırıyı gerçekleştiren hainler de..."

Bakan Akar, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde Mehmetçiğe yönelik gerçekleştirilen hain saldırının hesabının sorulduğunu belirterek, "Saldırının ardından bölgeden kaçmaya çalışan teröristlere karşı komandolarımızca başlatılan operasyon sonucu 3'ü bugün olmak üzere toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında saldırıyı gerçekleştiren hainler de yer alıyor." dedi.

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