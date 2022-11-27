16 meslek için belge zorunluluğu! 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor belgesi olmayan çalışamayacak
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Aralarında kuaför, güzellik uzmanı, ahşap mobilya ve ayakkabı imalatçısının da olduğu 16 meslekte, 1 Ocak 2023'ten itibaren Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından verilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranacak.
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından verilen mesleki yeterlilik belgesi almayan 16 meslek sahibi, 1 Ocak 2023'ten itibaren çalışamayacak.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı MYK, nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.
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Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından verilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranan meslekler:
Kuaför
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Güzellik uzmanı
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