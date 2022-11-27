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16 meslek için belge zorunluluğu! 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor belgesi olmayan çalışamayacak

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16 meslek için belge zorunluluğu! 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor belgesi olmayan çalışamayacak

Aralarında kuaför, güzellik uzmanı, ahşap mobilya ve ayakkabı imalatçısının da olduğu 16 meslekte, 1 Ocak 2023'ten itibaren Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından verilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranacak.

16 meslek için belge zorunluluğu! 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor belgesi olmayan çalışamayacak

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından verilen mesleki yeterlilik belgesi almayan 16 meslek sahibi, 1 Ocak 2023'ten itibaren çalışamayacak.

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16 meslek için belge zorunluluğu! 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor belgesi olmayan çalışamayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı MYK, nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.

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16 meslek için belge zorunluluğu! 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor belgesi olmayan çalışamayacak

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından verilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranan meslekler:

Kuaför

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16 meslek için belge zorunluluğu! 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor belgesi olmayan çalışamayacak

Güzellik uzmanı

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