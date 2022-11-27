Erdoğan'dan TOGG ve SİHA açıklaması: "Dünyanın devleri sıraya girdi, yeni bir tarih yazıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da gençlerle buluştu. Erdoğan burada TOGG ve SİHA'lar hakkında kritik bilgiler paylaşırken ''Türkiye olarak yeniden bir tarih yazmak durumdayız. Şu anda İHA, SİHA, Akıncı bunları bizden isteyen dünyanın devleri var. SiHA gönderin bize diye. Alandık ama şimdi veren el olma noktasına geldik.'' ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da gençlerle buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg, ve İHA ve SİHA'larla ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Konya Millet Bahçesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı.

Erdoğan, Türkiye'nin dünyada yankı uyandıran SİHA'larla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ayrıca Togg'a yapılan dev transferlere de dikkat çekti.

'Yeni bir tarih yazıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Türkiye olarak yeniden bir tarih yazmak durumdayız. Şu anda işin başında olan arkadaş Bosch'tan geldi. İkinci bir eleman daha aldılar Hyundai'dan. Bu insanlar ayrı bir güç katıyor. Beyin göçü yok artık. Beyin geri dönüşü var. Şu anda İHA, SİHA, Akıncı bunları bizden isteyen dünyanın devleri var. SiHA gönderin bize diye. Alandık ama şimdi veren el olma noktasına geldik.'' ifadelerini kullandı.

"Aslında tam damardan girdiniz"

Bir öğrencinin "Sınır ötesi operasyonlar yapılırken 'En milliyetçi benim' söylemlerinde bulunan zatlar, Mehmetçiğimize hiçbir destek, moral, motivasyon yükseltecek söylemde bulunmuyorlar. Bu bizi çok üzüyor, anlam da veremiyoruz. Bunlar Recep Tayyip Erdoğan'a muhalif olmakla Türkiye'ye muhalif olmayı mı ayırt edemiyorlar yoksa gerçekten Türkiye'ye mi muhalif oluyorlar. Bunu sizden öğrenmek istiyoruz." ifadesini üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Aslında tam damardan girdiniz. Bunlar inanın Türkiye sevdalısı değil, bunlar Türkiye düşmanı. Türkiye sevdalısı olsalar, attığımız bu adımlarda yapacağımız veya yaptığımız yatırımlarda biz de hükümetin yanındayız, kabinenin yanındayız. Mesela Togg açılışına bunları davet ettik ama bu davete icabet etmediler, gelmediler. Buralarda görünmek onlar için adeta bu yatırımları onaylamak anlamına gelir ve millet bunlara çok daha farklı bakar endişesini taşıyorlar. Onun için de bu tür yatırımlara gelmiyorlar.

Geçenlerde TOGG'un yönetiminde olan arkadaşlardan başkan olan arkadaş dedi ki 'TOGG'u gelip gezebilir miyiz diye bir talep var ne dersiniz?' Hani ne diyorlardı başta, 'Fabrikası nerde, fabrikası yok ki Togg'u burada üretmiyorlar ki İtalya'da üretiyorlar, ondan sonra Türkiye'de ürettik diye söylüyorlar' filan dediler. Dedik ki gelsinler, bizim bu noktada herhangi bir sıkıntımız yok ama Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı da yanınıza alın, beraberce tesisleri gezdirin, görsünler. Bu millet neye kadir, neye muktedir bunu bizzat görmelerinde fayda var ve şu an itibarıyla orada 1430 çalışan eleman var ama bu sayı 4-5 bin, buralara kadar çıkacak. Şimdi yani Türkiye olarak biz bir şeyi yazıyoruz. Yani biz adeta yeniden bir tarih yazmak durumundayız. Bunu yazar mıyız biz? Yazarız. Şu an işin başında olan arkadaş Bosh'tan geldi. Şimdi ikinci bir eleman daha aldılar, Hyundai'den onu da aldılar. Bu insanlar ayrı bir güç katıyorlar bu oluşuma."

Şimdi beyin geri dönüşü var

Mehmet Akif Ersoy'un "Alınız ilmini Garb'ın, alınız sanatını, veriniz mesainize hem de son süratini." dizelerini aktaran Erdoğan, Almanya'daki, Japonya'daki yetişmiş Türk gençlerinin ülkelerine geri döndüğünü söyledi.

"Şimdi beyin göçü yok artık, beyin geri dönüşü var" diyen Erdoğan, yeniden ülkesine dönenlerin yaşadığı mutluluğa bir açılışta şahit olduğunu anlattı. Erdoğan, "Artık burada bu tür adımlar atılıyor. Bir heyecan sardı. Biz bunu bütün alanlarda gerçekleştirmenin adımlarını atıyoruz. Bunu da başaracağız." diye konuştu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'i Ankara'da konuk ettiğini hatırlatan Erdoğan, Küba'nın ilaç sanayisinde başarılı olduğunu, Bermudez'e ilaç sanayinde müşterek adımlar atmayı teklif ettiğini, Bermudez'in de bundan memnuniyet duyduğunu aktardı.

Erdoğan, bilimin bir milletin kayıtsız şartsız malı değil, ortak olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ortak malı, dünyada eğer çalışırsan beraber işleyebilirsin, beraber kullanabilirsin. Bunun gayreti içerisindeyiz. Bu da her geçen gün daha ileri gidiyor ve Türkiye'de altyapıyı fiziki noktada bu çalışmalarımızı gören George, Hans vesaire, onlar da bizimle bu tür şeylerde ortak adımlar atmaya var olduklarını söylüyorlar. Siyaset de aynı şey. İsim vermeyeceğim mesela şu anda İHA, SİHA, Akıncı vesaire bunları bizden isteyen dünyanın devleri var. 'SİHA gönderin bize' falan diye. Bakın alandık ama şimdi veren el olma noktasına geldik. Bütün mesele gücünü korumak, gücünü ispatlamak ve bunu da inşallah başarmak."