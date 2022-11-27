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Hırvatistan Dünya Kupası'nda Kanada'yı farklı devirdi! Beşiktaş'ın yıldızı Atiba tarihe geçti

Hırvatistan Dünya Kupası'nda Kanada'yı farklı devirdi! Beşiktaş'ın yıldızı Atiba tarihe geçti

Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, F Grubu ikinci maçında Kanada ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-0 geriye düşen Hırvatistan, rakibini 4-1 mağlup ederek grupta liderlik koltuğuna oturdu. Öte yandan Kanada'da forma giyen Beşiktaş'ın yıldızı Atiba Hutchinson, bu maç ile birlikte Kanada forması altında 100 maça çıkan ilk futbolcu oldu.

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2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nun ikinci haftasında Hırvatistan, Kanada ile karşılaştı.

Uluslararası Halife Stadumu'nda oynanan müsabakayı Hırvatistan, geriden gelip 4-1 kazandı. Karşılaşmada Hırvatistan'ın gollerini 37 ve 70'de Kramaric, 44'de Livaja ile 90+4'te Majer kaydetti. Kanada'nın tek sayısını ise 2. dakikada Alphonso Davies attı.

Bu skorun ardından gruptaki ilk galibiyetini elde eden Hırvatistan, puanını 4'e yükseltti. Kanada ise ikinci yenilgisini alarak turnuvaya veda etti.

Hırvatistan grubun son maçında Perşembe günü Hırvatistan, Belçika ile karşı karşıya gelecek. Kanada ise aynı gün Fas'la oynayacak.

Atıba tarihe geçti
Kanada'da Atiba Hutchinson, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 73. dakikada yerini Hataysporlu Sam Adekugbe'ye bıraktı. Atiba, ayrıca Kanada forması altında 100 maça çıkan ilk futbolcu oldu. Kanada'da Beşiktaş'ın eski oyuncusu Cyle Larin ise 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Hırvatistan: 4 - Kanada: 1

Stat: Uluslararası Halife

Hakemler: Andres Matias Matonte Cabrera, Nicolas Taran, Martin Soppi (Uruguay)

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Gvardiol, Lovren, Sosa, Brozovic, Modric (Dk. 86 Pasalic), Kovacic (Dk. 86 Majer), Livaja (Dk. 60 Petkovic), Perisic (Dk. 86 Orsic), Kramaric (Dk. 72 Vlasic)

Kanada: Borjan, Johnston, Vitoria, Miller, Hutchinson (Dk. 73 Adekugbe), Eustaquio (Dk. 46 Kone), Laryea (Dk. 62 Hoilett), Davies, Buchanan, David (Dk. 72 Cavallini), Larin (Dk. 46 Osorio)

Goller: Dk. 2 Davies (Kanada), Dk. 36 ve 70 Kramaric, Dk. 44 Livaja, Dk. 90+4 Majer (Hırvatistan)

Sarı kartlar: Dk. 52 Buchanan, Dk. 85 Miller (Kanada), Dk. 56 Lovren, Dk. 85 Modric (Hırvatistan)

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