İspanya Almanya maçında kazanan çıkmadı!

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nun ikinci haftasında İspanya ile Almanya, 1-1 berabere kaldı.Abone ol
2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nun ikinci haftasında İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi. Al Bayt Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Karşılaşmada İspanya'nın golünü 62'de Morata atarken Almanya'nın golünü 83'de Füllkrug kaydetti.
Bu sonucun ardından İspanya puanını 4'e, ilk maçından mağlubiyetle ayrılan Almanya ise 1'e yükseltti.
E Grubu'nun üçüncü haftasında Japonya - İspanya ve Kosta Rika - Almanya maçları oynanacak.
İspanya karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı başarsaydı gruptan çıkmayı garantileyecekti. Bu sonuçla beraber gruptan çıkacak olan takımlar son maçların ardından belli olacak.