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İspanya Almanya maçında kazanan çıkmadı!

İspanya Almanya maçında kazanan çıkmadı!

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nun ikinci haftasında İspanya ile Almanya, 1-1 berabere kaldı.

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2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nun ikinci haftasında İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi.  Al Bayt Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. 

Karşılaşmada İspanya'nın golünü 62'de Morata atarken Almanya'nın golünü 83'de Füllkrug kaydetti. 

Bu sonucun ardından İspanya puanını 4'e,  ilk maçından mağlubiyetle ayrılan Almanya ise 1'e yükseltti. 

E Grubu'nun üçüncü haftasında Japonya - İspanya ve Kosta Rika - Almanya maçları oynanacak.

İspanya karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı başarsaydı gruptan çıkmayı garantileyecekti. Bu sonuçla beraber gruptan çıkacak olan takımlar son maçların ardından belli olacak. 

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