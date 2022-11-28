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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sürtük' sözü suç sayılmadı! İşte savcılığın gerekçeleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sürtük' sözü suç sayılmadı! İşte savcılığın gerekçeleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemlerine katılanlar için kullandığı “Terörist, sürtük” sözleri üzerine 4 kadın suç duyurusunda bulunmuştu. Bartın Cumhuriyet Savcılığı, o suç duyurusunu "Soruşturmaya gerek oladığı" gerekçesiyle reddetti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup toplantısında Gezi eylemlerine katılanlar için “Terörist” ve “Sürtük” ifadelerini kullanmıştı. Bartın'da Gezi eylemlerine katılman Ziraat Mühendisi Ayşe Sevtap Uzun, arkadaşları Berrin Küçüktabak, Funda Fener ve Yonca Alemdar ile birlikte savcılığa ayrı ayrı suç duyurusunda bulunmak istedi.

Savcılık önce işleme almadı

Ayşe Sevtap Uzun “Önce dilekçemi almak istemediler. Ne yapacaklarını bilemediler. Savcı, kendilerine daha sonra haber vereceğini söylemiş. Haber çıkmayınca yeniden gidip durumu hatırlattım. Bu gidişimde suç duyuruma numara verdiler ve kayda aldılar. Sonucu da merakla beklemeye başladım” dedi.

Cumhuriyet Savcılığı 3 Haziran'da verilen 4 kadının suç duyurusuyla ilgili dilekçe için şu kararı verdi: Her ne kadar ihbar edenler Ayşe Sevtap Uzun, Berrin Küçüktabak. Funda Fener ve Yonca Alemdar'ın Cumhuriyet Başsavcılığımıza sundukları dilekçelerinde ihbar edilen hakkında hakaret iddiası üzerine dosyanın ihbara kaydının yapılmış olduğu görülse de, yasada ‘ihbar ve şikayet konusu fiilin suç oluşturmaması halinde bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması, ihbar veya şikayetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir' hükmü yer almaktadır. Hakaret suçunun oluşabilmesi için bir kimseye yönelik olarak eylemin yapılmış olması gerekir. Açıklanan nedenlerle ihbar edilen hakkında kamu adına soruşturmaya yer olmadığına karar verildi.

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