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Adıyaman'da evde ısınmak için yakılan mangal can aldı! Acı tesadüf ortaya çıktı...

Adıyaman'da evde ısınmak için yakılan mangal can aldı! Acı tesadüf ortaya çıktı...

Adıyaman'ın Besni ilçesinde evde ısınmak için yakılan mangal ateşi faciaya yol açtı. Karbonmonoksit gazından zehirlenen iki arkadaştan biri hayatını kaybederken, diğeri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaşam savaşı veren gencin dedesinin de 4 yıl önce aynı evde karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirtildi.

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Edinilen bilgilere göre, Gaziantep’ten Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Yayıklı köyüne dedesine ait eve arkadaşı Abdullah Görgülü (21) ile birlikte gelen İshak Kılınç (22), havanın soğuk olmasından ve evde kimsenin bulunmamasından dolayı dışarıda mangal ateşi yaktı. İki arkadaş daha sonra yaktıkları mangal ateşini ev içerisine getirerek ısınmak istedi. Her iki arkadaş bir süre sonra ateşten sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

İki arkadaştan haber alamayarak endişeye kapılan İshak Kılınç’ın yakınları köyde bulunan yakınlarını arayarak evi kontrol etmelerini istedi. Eve gelen Kılınç’ın yakınları, Kılınç ile Görgülü’nün yerde hareketsiz şekilde yattığını görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Abdullah Görgülü’nün hayatını kaybettiğini tespit ederken ağır yaralı olan İshak Kılınç’a ise müdahalelerde bulundu.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İshak Kılınç, önce Besni Devlet Hastanesi’ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan İshak Kılınç’ın yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Abdullah Görgülü’nün cenazesi ise jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan hastanede yaşam savaşı veren İshak Kılınç’ın dedesi olan Ömer Kılınç’ın ise yaklaşık 4 yıl önce aynı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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