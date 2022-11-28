Yüzbinlerce sözleşmeli çalışana kadro müjdesi! Kabine toplantısı sonrası Erdoğan açıklayacak

Kabine, Kasım ayının son toplantısı için bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Toplantıda sözleşmeli çalışanların kadroya alınmasıyla ilili son kararın verilmesi beklenirken, EYT konsu da masada olacak.

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Kasım ayının son Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda ana maddeler sözleşmeli personele kadro ve EYT çalışmaları olacak. Kabine toplantısında masaya gelecek en önemli konulardan biri sözleşmeli personele kadro beklentisi olacak.

Bakan Vedat Bilgin açıklamıştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında, "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınacak" dedi. Kamudaki 600 bine yakın sözleşmeli personel bulunuyor.

EYT ile ilgili son değerlendirme yapılacak

Kabine toplantısında EYT çalışmalarına ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşülecek. EYT'nin kimleri kapsayacağı, borçlanma ve yaş kriterlerine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalarda gelinen son durum Kabine'nin gündeminde olacak.

Zincir marketlere fahiş fiyat düzenlemesi

Fahiş fiyat uygulaması yapan büyük marketler başta olmak üzere tüm ticaret hayatında önemli yaptırımlar da Kabine'de masada olacak.