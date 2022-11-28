EYT taslağına ulaşıldı! Milyonlar merak ediyordu EYT'de yaş şartı var mı?

Milyonların merak ettiği EYT taslağının ayrıntılarına ulaşıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan taslak metinde yaş sınırı bulunmuyor.

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Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların EYT düzenlemesine ilişkin gözü kulağı Meclis'e gelecek yasa tasarısına çevrildi. EYT'lilerin merakla beklediği yaş, prim gibi detaylar da netleşmeye başladı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 8 Eylül 1999 tarihinde 18 yaşına giren kadın çalışan 2023 yılında yasadaki hizmet ve sigorta süresini fazlasıyla doldurduğu için 42 yaşında emekli olabilecek. Aynı yaş ve tarihte işe başlayan erkek çalışan da bir yıl sonra 43 yaşında emekliliğe hak kazanabilecek.

Borçlanma kapısı açık tutulacak

Bakanlığın yaptığı çalışmaya göre bu yaş grubunda olanların sayısı çok fazla olmayıp, EYT kapsamındakilerin yaş ortalaması da 49.9 hesaplandı.

Şartları yerine getiren emekli olacak

Yasa taslağında borçlanma kapısı açık tutulacak, diğer EYT'liler koşulları tamamladığı tarihte emekli olabilecek. Örneğin, bir erkek çalışan 25 yıllık hizmet süresini Mart 2023'te tamamlıyorsa o tarihte emekli olabilecek. Aylık bağlama hesaplaması mevcut sistemden farklı olmayacak.

EYT düzenlemesinde prim ve yıl sayısı şartı değiştirilmeyecek. Kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl şartı aranacak.

EYT'ylilerin maaş hesaplaması değişmedi

Öte yandan EYT kapsamında olanların normal emeklilerden bir farkı bulunmuyor. Emekli aylığı hesaplamasında 1999 öncesi, 199-2008 yılları arası ve 2008'den sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama yapılıyor. Üç ayrı dönem için hesap yapılıp birleştirilecek. Böylece emekli aylığı hesabında tüm kazançlar dikkate alınmış olacak.