İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman 2022? TOKİ İstanbul Tuzla 508 adet konut çekilişi kura tarihi belli oldu
TOKİ sosyal konut kura çekimi heyecanı sürüyor. TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden yapılan duyuruda İstanbul Tuzla 508 Adet Konut Projesi için kura çekilişi için tarih belli oldu. Peki, İstanbul'da TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?
TOKİ İstanbul kura çekimi için beklenen tarih belli oldu. TOKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki için 508 adet konut kura çekilişi için tarih netleşti.
Kura çekiminin 11 ilini kapsayan ikinci etabı Kilis ve Muş'la birlikte başladı. NTV'deki habere göre üçüncü etap kuraları için tarih, TOKİ resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Sosyal konut kuralarında yeni çekiliş 30 Kasım'da başlıyor.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU
TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için tarih belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde;
"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00’de gerçekleştirilecektir."