BIST 4.906
DOLAR 18,63
EURO 19,34
ALTIN 1.049,20
HABER /  GÜNCEL

Hedef Türkiye oyunca hepsi bir araya geldi Cihat Yaycı Paşa listedeki ülkeleri tek tek saydı

Hedef Türkiye oyunca hepsi bir araya geldi Cihat Yaycı Paşa listedeki ülkeleri tek tek saydı

Suriye'de terör devleti oluşturarak Türkiye'nin başına bela olmayı hedefleyen ABD yalnız değil. Emekli amiral Cihat Yaycı, Rusya, Yunanistan, İsrail, İran ve Suudi Arabistan'ın Suriye'de terör örgütü YPG'ye nasıl destek verdiklerini yazdı.

Abone ol

Terör örgütü YPG'ye DEAŞ bahanesiyle Suriye'de oluşturulmak istenen uydu devlet hayali için çok sayıda ülke harekete geçmiş durumda.

Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını artıran YPG'nin arkasındaki ülkeleri emekli amiral Cihat Yaycı, "Hedef Türkiye olunca tüm düşmanlar dost oluyor!" başlıklı tv100 sitesindeki yazısında anlattı.

"Türkiye aleyhinde kullanıma hazır bir otonom terör yapısının inşa süreci"

ABD'nin yanı sıra Rusya, Yunanistan, İsrail, İran ve Suudi Arabistan'ın sağladığı destekleri yazısında ayrıntılarıyla anlatan Yaycı, yazısında şu sözlerle tamamladı:

Özetle, hedef Türkiye olunca hiçbir zaman yan yana gelemeyeceğini düşündüğünüz devletler ve aktörler bir araya gelmektedir. Bakın, Türkiye’ye karşı Irak’ın kuzeyinde olduğu gibi, Suriye’nin kuzeyinde de terör örgütü PKK ve organik türevleri olan YPG/PYD/SDG’ye destek masasında çok enteresan biçimde ABD, Rusya, İran, İsrail, Yunanistan, Suudi Arabistan ve diğerleri birlikte oturmaktadır. Tabiri caizse, “Türkiye karşısında tek cephe” oluşturmaktadırlar.

Türkiye’nin tüm güvenlik öncelikleri ve ihtiyaçları yok sayılarak, tıpkı Irak’ın kuzeyinde yapıldığı gibi, Suriye’nin kuzeyinde de ABD, İsrail, İran, Rusya’nın ve diğer aktörlerin kullanımına uygun ve Türkiye aleyhinde kullanıma hazır bir otonom terör yapısının inşa süreci başlatılmak istenmektedir.

Ancak bu cepheye rağmen, Türkiye Pençe-Kılıç Hava Harekâtı'nı düzenleyerek bu tür terör yapılanma projelerine izin vermeyeceğine dair kararlılığını ve politik-askeri gücünü göstermiştir.

Sığınmacıların mallarına çöken PKK/YPG haramilerinden arındırılması insani bir borçtur

Tekrar ifade etmek gerekirse, bundan sonra yapılması beklenen ve gereken bir kara harekâtıdır. Bölgenin terör odaklarından ve sığınmacıların mallarına çöken PKK/YPG haramilerinden arındırılması insani bir borçtur. Gasp edilen mal ve mülklerin asıl sahiplerine teslim edilmesi de insani ve hukuki bir yükümlülüktür. Bunun için de Türkiye bir kara harekâtıyla sığınmacılara geri dönüşleri için yeterli büyüklükte güvenli bölge oluşturmak durumundadır."

Cihat Yaycı'nın yazısının tamamı

İlgili Haberler
YPG'ye karşı Türkiye'nin askeri harekatını önlemek için ABD'nin yeni hamlesi bu iddia konuşuluyor YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin 'ABD ile ortak karargahımız vuruldu' dedi Terör örgütü YPG/PKK'ya "cezalandırma atışları" yapıldı! Bombaya isimleri yazıldı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Dünya Kupası'na Mesut Özil damgası! Katar'da Almanya'yı şoke eden protesto!
Foto Galeri Dünya Kupası'na Mesut Özil damgası! Katar'da Almanya'yı şoke eden protesto! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener'in istediklerini Yavuz Ağıralioğlu söylüyor! Altılı Masa'da krizi büyütecek kulis
Meral Akşener'in istediklerini Yavuz Ağıralioğlu söylüyor! Altılı Masa'da krizi büyütecek kulis
EYT taslağına ulaşıldı! Milyonlar merak ediyordu EYT'de yaş şartı var mı?
EYT taslağına ulaşıldı! Milyonlar merak ediyordu EYT'de yaş şartı var mı?
Özel sektörün beklediği haber geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı 1000 lira yatıyor!
Özel sektörün beklediği haber geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı 1000 lira yatıyor!
Motorine indirim! 29 Kasım 2022 (bu gece yarısı) pompaya yansıyacak! İşte benzin ve motorin fiyatları
Motorine indirim! 29 Kasım 2022 (bu gece yarısı) pompaya yansıyacak! İşte benzin ve motorin fiyatları
Altılı Masa 85 maddelik anayasa taslağını açıklıyor! Cumhurbaşkanı'nın yetkisine tırpan
Altılı Masa 85 maddelik anayasa taslağını açıklıyor! Cumhurbaşkanı'nın yetkisine tırpan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sürtük' sözü suç sayılmadı! İşte savcılığın gerekçeleri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sürtük' sözü suç sayılmadı! İşte savcılığın gerekçeleri...
Yüzbinlerce sözleşmeli çalışana kadro müjdesi! Kabine toplantısı sonrası Erdoğan açıklayacak
Yüzbinlerce sözleşmeli çalışana kadro müjdesi! Kabine toplantısı sonrası Erdoğan açıklayacak
Adıyaman'da evde ısınmak için yakılan mangal can aldı! Acı tesadüf ortaya çıktı...
Adıyaman'da evde ısınmak için yakılan mangal can aldı! Acı tesadüf ortaya çıktı...
Cinnet geçirdi dehşet saçtı: Komşusunu öldürdü, babası ile kız kardeşini bıçakladı!
Cinnet geçirdi dehşet saçtı: Komşusunu öldürdü, babası ile kız kardeşini bıçakladı!
Sağlık Bakanlığına 42 BİN 500 yeni personel alınacak! Başvuru tarihleri belli oldu
Sağlık Bakanlığına 42 BİN 500 yeni personel alınacak! Başvuru tarihleri belli oldu
Göztepe Altay maçında taraftarların üzerine işaret fişeği atan holigan yakalandı!
Göztepe Altay maçında taraftarların üzerine işaret fişeği atan holigan yakalandı!
Sanat dünyasının acı kaybı! Güzin Çorağan hayatını kaybetti
Sanat dünyasının acı kaybı! Güzin Çorağan hayatını kaybetti