Hedef Türkiye oyunca hepsi bir araya geldi Cihat Yaycı Paşa listedeki ülkeleri tek tek saydı

Suriye'de terör devleti oluşturarak Türkiye'nin başına bela olmayı hedefleyen ABD yalnız değil. Emekli amiral Cihat Yaycı, Rusya, Yunanistan, İsrail, İran ve Suudi Arabistan'ın Suriye'de terör örgütü YPG'ye nasıl destek verdiklerini yazdı.

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Terör örgütü YPG'ye DEAŞ bahanesiyle Suriye'de oluşturulmak istenen uydu devlet hayali için çok sayıda ülke harekete geçmiş durumda.

Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını artıran YPG'nin arkasındaki ülkeleri emekli amiral Cihat Yaycı, "Hedef Türkiye olunca tüm düşmanlar dost oluyor!" başlıklı tv100 sitesindeki yazısında anlattı.

"Türkiye aleyhinde kullanıma hazır bir otonom terör yapısının inşa süreci"

ABD'nin yanı sıra Rusya, Yunanistan, İsrail, İran ve Suudi Arabistan'ın sağladığı destekleri yazısında ayrıntılarıyla anlatan Yaycı, yazısında şu sözlerle tamamladı:

Özetle, hedef Türkiye olunca hiçbir zaman yan yana gelemeyeceğini düşündüğünüz devletler ve aktörler bir araya gelmektedir. Bakın, Türkiye’ye karşı Irak’ın kuzeyinde olduğu gibi, Suriye’nin kuzeyinde de terör örgütü PKK ve organik türevleri olan YPG/PYD/SDG’ye destek masasında çok enteresan biçimde ABD, Rusya, İran, İsrail, Yunanistan, Suudi Arabistan ve diğerleri birlikte oturmaktadır. Tabiri caizse, “Türkiye karşısında tek cephe” oluşturmaktadırlar.

Türkiye’nin tüm güvenlik öncelikleri ve ihtiyaçları yok sayılarak, tıpkı Irak’ın kuzeyinde yapıldığı gibi, Suriye’nin kuzeyinde de ABD, İsrail, İran, Rusya’nın ve diğer aktörlerin kullanımına uygun ve Türkiye aleyhinde kullanıma hazır bir otonom terör yapısının inşa süreci başlatılmak istenmektedir.

Ancak bu cepheye rağmen, Türkiye Pençe-Kılıç Hava Harekâtı'nı düzenleyerek bu tür terör yapılanma projelerine izin vermeyeceğine dair kararlılığını ve politik-askeri gücünü göstermiştir.

Sığınmacıların mallarına çöken PKK/YPG haramilerinden arındırılması insani bir borçtur

Tekrar ifade etmek gerekirse, bundan sonra yapılması beklenen ve gereken bir kara harekâtıdır. Bölgenin terör odaklarından ve sığınmacıların mallarına çöken PKK/YPG haramilerinden arındırılması insani bir borçtur. Gasp edilen mal ve mülklerin asıl sahiplerine teslim edilmesi de insani ve hukuki bir yükümlülüktür. Bunun için de Türkiye bir kara harekâtıyla sığınmacılara geri dönüşleri için yeterli büyüklükte güvenli bölge oluşturmak durumundadır."

Cihat Yaycı'nın yazısının tamamı