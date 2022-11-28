Dünya Kupası'na Mesut Özil damgası! Katar'da Almanya'yı şoke eden protesto!

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nun ikinci haftasında İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi.

İspanya-Almanya maçında bazı futbolseverler, tribünde bir elleriyle ağızlarını kapatıp diğer ellerinde Mesut Özil görselleri taşıyarak Almanya'yı protesto etti.