Dünya Kupası'na Mesut Özil damgası! Katar'da Almanya'yı şoke eden protesto!
İspanya-Almanya maçında bazı futbolseverler, tribünde bir elleriyle ağızlarını kapatıp diğer ellerinde Mesut Özil görselleri taşıyarak Almanya'yı protesto etti.
2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nun ikinci haftasında İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi.
İspanya-Almanya maçında bazı futbolseverler, tribünde bir elleriyle ağızlarını kapatıp diğer ellerinde Mesut Özil görselleri taşıyarak Almanya'yı protesto etti.
Katar'daki Dünya Kupası'nın tartışmaları sürerken; Almanya Milli Takımı, kupadaki ilk maçında Japonya ile karşılaşmıştı.
Japonya maçından önce kupayı protesto etme amaçlı olduğu iddia edilen bir hareketle; Almanya oyuncularını ağızlarını kapatarak poz vermişti.
Katar taraftarlarının cevabı Mesut Özil
Katarlı taraftarlar Mesut Özil fotoğrafları ile Almanya Milli Takımı maç oynadığı sırada tribünlerde aynı pozu verdi.
Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Mesut Özil, tartışmalı bir şekilde milli takımı bırakmıştı.
Mesut Özil, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Irkçılık ve saygısızlık hissettiği için" Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu.