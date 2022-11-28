Meral Akşener'in istediklerini Yavuz Ağıralioğlu söylüyor! Altılı Masa'da krizi büyütecek kulis

"Tayyip Erdoğan en çok Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak görmek istiyor. Çünkü kazanacağını biliyor" çıkışıyla CHP'yi rahatsız eden İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu'nun kendi başına hareket etmediği, her açıklamasından Genel Başkan Meral Akşener'in haberi ve bilgisi olduğu iddia edildi.

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İyi Parti milletvekili Yavuz Ağrıalioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusundaki sert açıklamalarıyla CHP'nin "kulağı çekilmeli" çıkışına neden olmuştu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Ağıralioğlu, Akşener’den habersiz hareket etmiyor" iddiasında bulundu. Selvi, yazısında şunları kaydetti:

CHP'de tüyleri diken diken ediyor

"İYİ Parti’nin etkili isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu’nun Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağına ilişkin açıklamaları CHP’de tüyleri diken diken ediyor. En sonunda Engin Altay, Akşener’den, Ağıralioğlu’nun kulağını çekmesini istedi."

Akşener, Ağıralioğlu'nun kulağını çekti mi?

"Peki Akşener çekti mi? Daha önce Ağıralioğlu’nu pasifize eden Akşener, bu kez elini kolunu kıpırdatmadı. Çünkü Ağıralioğlu gibi düşünüyor. Ağıralioğlu, Akşener’den habersiz hareket etmiyor. Yoksa Akşener bugün 6’lı masaya oturmadan önce Yavuz Ağıralioğlu’na gereken uyarıları yapardı."

Akşener, Kılıçdaroğlu'nu istemiyor

"Bu arada İYİ Parti kulislerinden edindiğim izlenim, cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinde bu tür hamlelerin artacağı yönünde. Şurası net; Akşener Kılıçdaroğlu’nu istemiyor. Aynı zamanda kendi işaret ettiği birinin cumhurbaşkanı adayı olması için çalışıyor. CHP ile İYİ Parti arasındaki gerilim 6’lı masanın geleceğini tehdit edecek bir noktaya doğru ilerliyor."