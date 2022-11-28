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Otomobilde indirim sonrası bayilere koşanlar hüsran yaşadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Otomobilde indirim sonrası bayilere koşanlar hüsran yaşadı

Otomobillerde ÖTV matrahlarının düzenlenmesiyle bazı modellerde fiyatlar düştü. Fiyatların düşmesiyle birlikte bayilere akın eden vatandaşlar "otomobil yok" cevabıyla karşılaşıyor. Bazı bayilerin ise otomobilleri stokladığı ifade edilirken, yılbaşında otomobil fiyatlarında yeni zam beklentisi oluştuğu öğrenildi.

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Otomobillerde ÖTV matrahlarının belirlenmesinde değişikliğe gidildi.

Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi.

Bu değişiklik ile birlikte 595 bin TL ve altındaki araçların fiyatlarının düşmesiyle birlikte bu fırsatı kaçırmamayı düşünen vatandaşlar bayilerin yolunu tuttu.

İndirime giren otomobil markalarının bulunduğu bayilerini gezen vatandaşlar bayilerden "otomobil yok" cevabı alıyor.

Bayiler vatandaşlara Aralık ve Ocak ayı için gün verirken; vatandaşlar ise Aralık ayında otomobillere zam geleceği endişesini yaşıyor.

Öte yandan bazı otomobil galerilerinin otoparklarında ise çok sayıda sıfır otomobil bulunduğu dikkat çekerken, bu araçların daha önce siparişi verilenler olduğu cevabı veriliyor.

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Foto Galeri ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de! Otomobil alacaklar dikkat: İşte yeni ÖTV matrah oranları... Galeriye Gözat
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