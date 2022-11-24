ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de! Otomobil alacaklar dikkat: İşte yeni ÖTV matrah oranları...
Otomobil piyasasının beklediği ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Sıfır araç ve ikinci el otomobil almak isteyenleri ilgilendiren ÖTV matrahında değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ÖTV matrah oranları da belli oldu. İşte yeni düzenleme sonrası güncel ÖTV matrah oranları...
Merakla beklenen ÖTV matrah düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
"4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların Özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir." denilerek yeni matrah güncellemesi paylaşıldı.
MOTOR HACMİ ALT LİMİTİ 120 BİN TL'DEN 184 BİN TL'YE ÇIKTI
Kararla, motor silindir hacmi bin 600 metreküp altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.
ELEKTRİKLİ ARAÇTA ALT LİMİT 280 BİN TL'YE YÜKSELDİ
Kararla elektrikli araçların ÖTV matrah limitleri de değişti. Buna göre, motor gücü 50 kilowaatı geçip,, motor silindir hacmi bin 800 santimetreküpü geçmeyen araçlarda matrah alt limiti 130 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi.