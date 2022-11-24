ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de! Otomobil alacaklar dikkat: İşte yeni ÖTV matrah oranları...

MOTOR HACMİ ALT LİMİTİ 120 BİN TL'DEN 184 BİN TL'YE ÇIKTI

Kararla, motor silindir hacmi bin 600 metreküp altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.