Gaziantep'teki vahşette yeni gelişme! Bakan Yanık açıkladı: Çocuklar devlet korumasına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gaziantep'te annesi tarafından işkence gören küçük kızın tedavi sürecinin yakından takip edildiğini ve çocukların devlet koruması altına alındığını açıkladı.

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Gaziantep'te küçük kızına 3 gün boyunca işkence edip aç bıraktığı belirlenen cani anne tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 3 çocuğun devlet korumasına alındığını açıkladı.

Bakan Yanık "Gaziantep’te zihinsel engelli bir annenin 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden yaraladı. Bakanlık olarak şiddet mağduru kızımızın tedavi sürecini yakından takip ediyoruz. Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alındı".

Baba Cihan Yıldız, "Eşim kız çocuğunu sevmiyor. Erkekleri seviyor ama kızı sevmiyor. O yüzden sürekli şiddet uyguluyordu. Onun cezaevinden çıkmasını istemiyorum raporu olmasına rağmen çıkmasın içeriden. Yetkililerden çocuklarımı yurda almalarını istiyorum” diye konuştu.