4 yaşındaki kızını aç bırakıp 4 gün boyunca aç bıraktı! Cani anne bakın neden yapmış!

4 yaşındaki öz kızına işkence yapan kadının kocası, eşinin psikolojik sorunları olduğunu ve kız çocuğunu hiç sevmediğini söyledi. Eşinin 1 yıldır zaman zaman çocuklara şiddet uyguladığını, en çok da tek kızları olan F.Y'yi dövdüğünü iddia eden baba Cihan Y. "Kızımın durumu ağır diğer çocuklarım da perişan oldu. Devletten çocuklarımı koruma altına almasını istiyorum" dedi.