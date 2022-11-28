4 yaşındaki kızını aç bırakıp 4 gün boyunca aç bıraktı! Cani anne bakın neden yapmış!
GAZİANTEP'te 4 yaşındaki kızına 3 gün boyunca işkence edip aç bıraktığı belirlenen cani anne tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba Cihan Yıldız eşinin 2 yıldır çocukları dövdüğünü, en çok da kızları F.Y'ye şiddet uyguladığını söyledi. Baba Yıldız, küçük kızın neden dövüldüğüne yönelik sözleri ise tüyleri diken diken etti.
Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi'nde bir annenin 4 yaşındaki kızını 3 gün boyunca aç bırakıp, şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Baba Cihan Yıldız, köyden dönünce eve havalandırmadan girdiğini ve kızı F.Y.'yi işkence edilmiş halde bulduğunu anlattı. Baba Yıldız'ın, eşinin kızını neden dövdüğüne yönelik sözleri ise yürek paçaladı.
4 yaşındaki öz kızına işkence yapan kadının kocası, eşinin psikolojik sorunları olduğunu ve kız çocuğunu hiç sevmediğini söyledi. Eşinin 1 yıldır zaman zaman çocuklara şiddet uyguladığını, en çok da tek kızları olan F.Y'yi dövdüğünü iddia eden baba Cihan Y. "Kızımın durumu ağır diğer çocuklarım da perişan oldu. Devletten çocuklarımı koruma altına almasını istiyorum" dedi.
Gaziantep'te hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Cihan Yıldız, köydeki tarlasındaki zeytinleri toplamak için ayrıldığı evine birkaç gün sonra Şahinbey ilçesinin Onur mahallesindeki evine döndüğünde evin kapısı açılmayınca iddiasına göre havalandırmadan içeri girdiğinde 5 yaşındaki kızları F.Y'nin yüzünde şiddet izleri görüp durumu polise bildirdi.
Eve gelen polis ve sağlık ekipleri Cihan Yıldız'ın 7 yıllık eşi Fatma Yıldız tarafından işkenceye maruz kaldığı belirtilen küçük kızı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada acil serviste yapılan ilk tedavinin ardından küçük çocuk özel bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.