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Soylu beklenen haberi duyurdu! Kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı

Soylu beklenen haberi duyurdu! Kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşinin yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu'ndaki terör saldırısıyla ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. Son iki yılda engellenen terör saldırısı girişimlerini açıklayan Soylu, "2020-2022 yılları arasında Türkiye'de yapılmak üzere Suriye'de planlanan 81 terör saldırısı girişimi engellendi." dedi.

Beyoğlu Taksim'deki terör saldırının firarisi Bilal Hassan'ın kardeşinin yakalandığını açıklayan Bakan Soylu, "Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı. Taksim saldırganı teröristin sözde eşi olan Bilal'in YPG üniformalı fotoğrafları da ele geçirildi." diye konuştu.

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