Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Öğrenim kredisi ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Konya Millet Bahçesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda konuştu. Burs ve kredilerle ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Bakanımız, heyetiyle çalışma yapıyor. Lisans, yüksek lisans, doktora ücretini belirleyip onaya getirecek. Ondan sonra açıklamayı yapacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Konya Millet Bahçesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada, kentte çok coşkulu, verimli bir gün geçirdiklerini, bugüne kadar Konya'da yaptığı mitinglerle kıyaslandığında bugünkü buluşmanın çok farklı olduğunu söyledi.

Her gelişinde Konya'nın çok daha geliştiğini, çok daha farklı bir hale geldiğini gördüklerini belirten Erdoğan, tüm belediye başkanlarının Konya'ya çok büyük hizmet verdiğini, 20 yıllık iktidarları döneminde de Konya'ya 80 milyar liralık kamu yatırımı yaptıklarını anlattı.

Öğrenim kredisi ne kadar olacak?

Erdoğan şunları kaydetti:

Türkiye kendi güvenliği için sınırları dışında belirlediği alanlarda her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Bu hakkımızı kullanmamızın önüne kimse geçemez. Zor kış şartlarında gerek Pençe-Kilit ile Zap'ta gerekse Suriye'nin kuzeyinde önemli bir mücadele veriliyor. Bu mücadelenin neticesi hayırlı olacak.

Öğrenim kredisi ile ilgili de açıklamada bulunan Erdoğan, "Bakanımız, heyetiyle çalışma yapıyor. Lisans, yüksek lisans, doktora ücretini belirleyip onaya getirecek. Ondan sonra açıklamayı yapacağız" dedi.