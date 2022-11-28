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BİM'in cipsinden fare çıktı iddiası! Paketi açıp tabağa dökünce dehşete düştüler kusanlar da var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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BİM'in cipsinden fare çıktı iddiası! Paketi açıp tabağa dökünce dehşete düştüler kusanlar da var

Zincir market skandallarına bir yenisi eklendi. Bu kez BİM... Yozgat’ta bir grup üniversite öğrencisi doğum günü kutlaması için alışveriş yaptılar. Cips paketini açıp tabağa dökünce ise dehşete düştüler.

BİM'in cipsinden fare çıktı iddiası! Paketi açıp tabağa dökünce dehşete düştüler kusanlar da var

Yozgat’ta kız yurdunda kalan 4 arkadaş, doğum günü kutlaması BİM şubesinden cips satın aldı. Doğum günü kutlaması için hazırlık yapan öğrenciler, cips paketini tabağa boşalttıkları anda fare ölüsünü gördüklerinde şoke oldular. 

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BİM'in cipsinden fare çıktı iddiası! Paketi açıp tabağa dökünce dehşete düştüler kusanlar da var

 Öğrenciler, o anları cep telefonlarına kaydederek hemen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Alo 174 İhbar Hattı'na iletip, oradan da polis merkezine şikayette bulundular.

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BİM'in cipsinden fare çıktı iddiası! Paketi açıp tabağa dökünce dehşete düştüler kusanlar da var

Cips paketinin içinden çıkan fare ölüsünü gördüklerinde çok şaşırdıklarını söyleyen Hatice Kına, “Geçen gün aldığımız cipsin içinden fare ölüsü çıktı. Doğum günü için toplanmıştık arkadaşlarımızla birlikte. Cips paketini tabağa döktüğümüzde fare ile karşılaştık. Şok olduk, arkadaşlarımızın bazıları kustu." dedi.

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BİM'in cipsinden fare çıktı iddiası! Paketi açıp tabağa dökünce dehşete düştüler kusanlar da var
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