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Belçika yenildi tur şansını zora soktu yıldızlar birbirine düştü

Belçika yenildi tur şansını zora soktu yıldızlar birbirine düştü

2022 Dünya Kupası F Grubu'nda mücadele eden Belçika, Fas karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetin ardından tur şansını zora sokarken, Kevin De Bruyne ile Jan Vertonghen'in kavgası Teknik Direktör Roberto Martinez'i içinden çıkılmayacak bir girdaba soktu.

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2022 Dünya Kupası F Grubu'nda yer alan Belçika, gruptaki ilk maçında Kanada'yı 1-0 ile geçerken, ikinci maçta sahadan sürpriz bir mağlubiyetle ayrıldı.

Grupta iki maçta üç puan toplayan Belçika üçüncü sırada yer alıyor. Dört puanlı takımlardan Hırvatistan lider, Fas ise ikinci sırada...

Belçika gruptaki son maçını Hırvatistan ile oynayacak ve bu mücadele tam anlamıyla bir ölüm-kalım maçı anlamını taşıyor. Belçika kazanması halinde bir üst tura çıkacak, ancak beraberlik ve Hırvatistan galibiyetinde Belçika turnuvaya veda edecek.

Kevin de Bruyne: Kazanmak için çok yaşlıyız

Belçika Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Kevin de Bruyne, geçtiğimiz günlerde Guardian'a şampiyonluk şansları hakkında sürpriz bir açıklama yapmıştı.

Başarılı oyuncu yaptığı açıklamada, "2018'de şansımız vardı, ancak başaramadık. Bazı oyuncular yok, yeni arkadaşlar geldi, fakat 2018'deki gibi değiliz. İyi bir takımımız var, ancak Dünya Kupası'nı kazanmak için çok yaşlıyız" ifadelerini kullandı.

Vertonghen'den gönderme

Kevin De Bruyne'nin 'yaşlıyız' açıklamasıyla takımın tecrübeli isimleri 35 yaşındaki Jan Vertonghen ve 33 yaşındaki Toby Alderweireld'i hedef aldığı iddia edilmişti.

Fas mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Vertonghen, takım arkadaşına ince bir göndermede bulundu. Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada; "Hücumda neredeyse hiç pozisyon yaratamıyoruz.

Şu an aklımdan çok şey geçiyor ama bunların kamera önünde söylenmemesi en iyisi. Ön alanda pek bir şey yapamıyoruz, daha doğrusu hiçbir şey. Kaliteli oyuncularımız var, ancak belki de hücum oyuncularımız yaşlı olduğu için kötü hücum ediyoruz" diye konuştu. (Fanatik)

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